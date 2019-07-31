شرطة دبي توضح حقيقة إعفاء سعودي من مخالفة

ووفقا لصحيفة "البيان"، بدلا من تحرير المخالفة وجد الشاب رسالة رقيقة تخبره بأن الغرض ليس مخالفته وإنما سلامته.

وجاء في رسالة شرطة دبي "عزيزي السائق لكونك ضيفاً على دولة الإمارات العربية المتحدة، وحيث إنك قدمت لزيارة مدينة دبي، فإن الشرطة يسرها أن ترحب بك أجمل ترحيب، متمنية لك ومن معك طيب الإقامة".

وأضافت "يؤسفنا بأن الرادار قد ضبطك مسرعاً، ومخالفاً لنظام السير، ورغم ذلك، فإننا لن نحرر لك مخالفة، فنحن لا نهدف إلى غرامتك، ولكن هدفنا سلامتك".

وحظيت الرسالة بتفاعل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأشاد مستخدموها بالرسالة الرقيقة التي تدعو الجميع إلى الحفاظ على أرواحهم، مشيدين بالتعامل الراقي من شرطة دبي.

وأوضحت شرطة دبي أن صورة البطاقة التي انتشرت بشكل كبير ليست حديثة، كما أنها تحمل شعار شرطة دبي القديم، وأن البطاقة المتداولة طبقت قبل حوالي 10 سنوات ضمن المبادرات الطريفة المستمرة التي تطلقها القيادة العامة لبث الفرح في نفوس الجمهور في الأعياد والمناسبات.