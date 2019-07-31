شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: محاولات شق الصف السعودى الإماراتى من باب اليمن أو إيران "مستحيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، إن محاولات شقّ الصف السعودى الإماراتى من باب اليمن أو إيران أو غيرهما مستحيل، مشددا على أن الإعلام القطرى الأهوج لا يدرك أن تحالفنا تعزز عبر التضحيات وعبر دفاع السعوديين عن شراكتهم مع الإمارات.

وكتب قرقاش، عبر حسابه على تويتر: "لا أقلق على العلاقة الاستراتيجية التى تجمعنا بالسعودية الشقيقة، وأعلم كم هى تترسخ كل يوم على كافة المستويات، وما يحزننى ترسيخ قطر لعزلتها وتعميقها لأزمتها عبر سياسات إعلامية طائشة يديرها المال والمرتزقة وينأى عنها المواطن القطرى ويعانى منها.

وأضاف قرقاش: "شق الصف السعودى الإماراتى من باب اليمن أو إيران أو غيرهما مستحيل، والإعلام القطرى الأهوج لا يدرك أن تحالفنا تعزز عبر التضحيات وتعمق عبر التنسيق والحوار والصدق وعبر دفاع السعوديين عن شراكتهم مع الامارات، وفى خضم ذلك آسف على من يدير سياسة قطر ويعمق محنتها".

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وتابع قرقاش: "يسألنى زوارا أجانب متى سنرى اختراقا فى أزمة قطر يعيد توازنها ويعيدها إلى محيطها؟ وأجدهم مقتنعين بالرد وبأن تحقيق هدفين متناقضين مستحيل؛ أن تسعى لمصالحة محيطك وأن تتمادى عبر إعلامك وسياستك ومالك ومرتزقتك فى شتم السعودية وأشقائها دون وجه حق ليلا نهارا".



