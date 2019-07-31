شكرا لقرائتكم خبر عن %34 ارتفاعاً فى مواليد أبوظبى خلال 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع عدد المواليد الأحياء المسجلين فى أبوظبى خلال العشر سنوات الماضية بنسبة 34%، مسجلاً 38.285 مولوداً فى العام 2018 مقارنة بـ28.456 مولوداً فى العام 2008، فيما تراجع معدل الخصوبة العام من 78 مولوداً لكل 1000 من السكان فى العام 2011 إلى 49.8 في العام 2018، وفقا لصحيفة الاتحاد الإماراتية.

وبحسب تقرير أصدره مركز أبوظبى للإحصاء، فقد تضاعف عدد المواليد الأحياء حوالى 3 مرات ما بين الفترة من 1977 حتى العام 2018، لتبلغ نسبة الزيادة خلال تلك الفترة 302%.

وجاءت منطقة أبوظبى فى صدارة مناطق الإمارة من حيث عدد المواليد الأحياء فى العام 2018 بـ57.3% فيما جاءت منطقة العين ثانياً بـ40.1%، والظفرة ثالثاً بـ3.5%.