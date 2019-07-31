دولة خليجية تقترب من فرض ضريبة القيمة المضافة

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وأوضحت الوكالة، أن الوزارة تعمل على استكمال الإجراءات التشريعية لإصدار قانون الضريبة الجديدة.
© AFP 2019 / KHALIL MAZRAAWI
ويعني هذا مزيدا من التأجيل لإجراء يقول خبراء اقتصاديون إنه قد تكون له حساسية سياسية في وقت تشهد فيه السلطنة ركودا في الاقتصاد وبطالة مرتفعة.
واتفقت دول مجلس التعاون الخليجي الست على فرض ضريبة القيمة المضافة في 2018 بعدما تضررت إيراداتها جراء هبوط أسعار النفط، لكن سلطنة عمان، الأضعف ماليا بينها، أرجأت التنفيذ إلى 2019.
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