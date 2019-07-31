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دولة خليجية تقترب من فرض ضريبة القيمة المضافة

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وأوضحت الوكالة، أن الوزارة تعمل على استكمال الإجراءات التشريعية لإصدار قانون الضريبة الجديدة.

© AFP 2019 / KHALIL MAZRAAWI

ولم يعلن عن موعد لتنفيذ الضريبة الجديدة، لكن وثيقة اطلعت عليها "رويترز" أظهرت أن عمان تخطط لاستحداث ضريبة القيمة المضافة في 2021.

ويعني هذا مزيدا من التأجيل لإجراء يقول خبراء اقتصاديون إنه قد تكون له حساسية سياسية في وقت تشهد فيه السلطنة ركودا في الاقتصاد وبطالة مرتفعة.

واتفقت دول الست على فرض ضريبة القيمة المضافة في 2018 بعدما تضررت إيراداتها جراء هبوط أسعار النفط، لكن سلطنة عمان، الأضعف ماليا بينها، أرجأت التنفيذ إلى 2019.

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