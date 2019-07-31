الليبية للنفط تعلن "القوة القاهرة" بسبب عمل تخريبي في حقل الشرارة

وقالت المؤسسة في بيان، اليوم الأربعاء "عمل تخريبي يؤدي إلى توقف الإنتاج بحقل الشرارة النفطي".

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وتابعت "تعلن المؤسسة الوطنية للنفط من جديد حالة القوة القاهرة وتوقّف عمليات شحن النفط الخام بميناء الزاوية اعتبارا من يوم الثلاثاء 30 تموز/ يوليو 2019، وذلك بسبب إغلاق آخر مشبوه لأحد الصمامات على خطّ الأنابيب بحقل الشرارة النفطي".

وأوضح البيان أن إغلاق الصمام "تسبب في توقف إمدادات النفط الخام من الحقل إلى الميناء"، لافتا إلى أن "هذا الحادث يعتبر الخرق الأمني الثاني على التوالي الذي يستهدف خطوط الأنابيب في الأيام العشرة الأخيرة من قبل أشخاص مجهولي الهوية".

وأوضحت المؤسسة "قام عدد من موظفي شركة أكاكوس التابعة للمؤسسة بمحاولة إعادة فتح الصمام ولكن تم إيقافهم من قبل مجموعة مسلحة".

وأتمت "المفاوضات جارية حاليا في محاولة لاستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن".