استعدادا للحرب في غزة… الجيش الإسرائيلي يجري تدريبات عسكرية 

© REUTERS / Amir Cohen

أفادت القناة السابعة العبرية، أن الجيش الإسرائيلي، يجري منذ صباح اليوم الأربعاء، تدريبات عسكرية، في مستوطنة أيلون في الجليل شمالي إسرائيل، تستمر لعدة ساعات، وربما حتى الغد، الخميس.

وذكرت القناة العبرية أن السكان الإسرائيليين سيشعرون بحركة نشطة للمركبات والآليات والمروحيات العسكرية، خلال فترة التدريب.

ونقلت القناة عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قوله:

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إن هذه التدريبات معد ومخطط لها بشكل مسبق، وهي جزء من خطة التدريبات للعام 2019.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن قيادة الجبهة الداخلية، ستجري صباح اليوم، تدريبات لإختبار صفارات الإنذار، في منطقة الخضيرة، والمستوطنات المحيطة بها.

وأوضحت القناة أن المناورة العسكرية الجديدة تعزى إلى التدريب على احتمال مواجهة عسكرية مقبلة مع قطاع غزة.