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© REUTERS / Amir Cohen
وذكرت القناة العبرية أن السكان الإسرائيليين سيشعرون بحركة نشطة للمركبات والآليات والمروحيات العسكرية، خلال فترة التدريب.
ونقلت القناة عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قوله:
إن هذه التدريبات معد ومخطط لها بشكل مسبق، وهي جزء من خطة التدريبات للعام 2019.
وأشارت القناة العبرية، إلى أن قيادة الجبهة الداخلية، ستجري صباح اليوم، تدريبات لإختبار صفارات الإنذار، في منطقة الخضيرة، والمستوطنات المحيطة بها.
وأوضحت القناة أن المناورة العسكرية الجديدة تعزى إلى التدريب على احتمال مواجهة عسكرية مقبلة مع قطاع غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر استعدادا للحرب في غزة… الجيش الإسرائيلي يجري تدريبات عسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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