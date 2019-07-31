ولادة صغيرَين من النمر العربي في السعودية

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العلا: أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا في السعودية ولادة صغيرَين من النمر العربي، ضمن برنامجها لحماية الأنواع المهددة بالانقراض من النمور، وإعادة توطينها في بيئاتها الطبيعية في المملكة.

وقالت الهيئة في بيان لها "إن صغيري النمر العربي (ذكر وأنثى) ولدا في الـ 22 من أبريل الفائت، واجتازا المرحلة الحرجة في الـ 12 أسبوعا الأولى من حياتهما، وتلقيا اللقاحات والأمصال الضرورية تحت إشراف فريق طبي مختص".

وقال وزير الثقافة السعودي، ورئيس الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان: "تشكل ولادة الصغيرين خطوة مهمة في إطار جهودنا، لإعادة توطين النمر العربي في مواطنه الأصلية في المملكة، ومع وجود أقل من 200 نمر من النمور العربية، فإن ذلك يجعله أحد الحيوانات المهددة بالانقراض من الدرجة الأولى في العالم، كما أن مولد الصغيرين يجدد الأمل في إكثار الأنواع التي باتت مهددة بالانقراض".

وأكد التزام الهيئة الملكية لمحافظة العلا بحماية ما تبقى من النمور العربية والحفاظ عليها وإعادة إكثارها، للحفاظ على هذا النوع النادر من النمور، حتى لا تصبح مجرد ذكرى في موسوعة الحياة الفطرية المتنوعة في المملكة.

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وأضاف: "لهذا السبب، تدعم الهيئة الملكية لمحافظة العلا جهود وبرامج إعادة إكثار النمر العربي، لدعم مستقبل هذا النوع النادر من النمور التي كانت العلا جزءاً من بيئتها الطبيعية في المملكة. وستكون ولادة الصغيرين بارقة أمل ومقدمة للعديد من برامج دعم الإكثار والتنشئة للنمور العربية من خلال تطوير مبادرات وأنشطة علمية متخصصة توظف العلوم والأبحاث الحديثة في هذا المجال بالشراكة مع خبراء محليين وعالميين".

وتمثل الولادة الناجحة لصغيري النمر العربي، التي تولاها مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية في الطائف بمشاركة خبراء من الهيئة الملكية لمحافظة العلا، خطوة إيجابية تعزز التزام الهيئة بأهدافها وميثاقها نحو حماية وحفظ ورعاية التراث الطبيعي والتاريخي.

وتضم مبادرة حماية النمور العربية، التي أطلقتها الهيئة الملكية لمحافظة العلا، مشاريع عدة، تعمل على دعم الحفاظ على هذه الأنواع المهددة بالانقراض، بما في ذلك برنامج مكثف للتربية وإعادة الإكثار، إضافةً إلى إنشاء الصندوق العالمي لحماية النمر العربي كمنصة فعالة للعديد من المبادرات المستقبلية.

وستشكل الهيئة الملكية لمحافظة العلا، لجنة استشارية تتألف من خبراء بارزين من جميع أنحاء العالم، لتعزيز وتطوير مبادرة حماية النمور العربية ابتداءً من تطوير وتأهيل مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية في الطائف بالتوازي مع وضع الخطط الاستراتيجية وتصميم مركز عالمي حديث للأبحاث والتقنية ورعاية وتربية النمور العربية في محافظة العلا، فضلًا عن تعزيز عمليات التشغيل والتأهيل وتنشيط الموائل في محمية شرعان الطبيعية بالعلا.