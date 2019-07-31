دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة آبل تؤكد إطلاق بطاقتها الائتمانية في اغسطس

أصبحت بطاقة آبل الائتمانية The Apple Card جاهزة للإطلاق رسمياً الشهر المقبل حيث ستبدأ الشركة بتلقي طلبات المستخدمين.

ومنذ الكشف عنها لأول مرة في مارس الماضي بدأت الشركة باختبارها داخلياً حيث يستخدمها آلاف الموظفين ويدفعون بها يومياً.

ستتوفر بطاقة آبل الائتمانية كبطاقة حقيقية ملموسة مصنوعة من التيتانيوم، وكذلك بطاقة رقمية. الملاحظ في البطاقة الملموسة أنها لن تحوي نفس البيانات المعتادة في كل بطاقات الائتمان مثل رقم البطاقة و رقم CVV وتاريخ الانتهاء، انما ستقوم بتوليد هذه الأرقام بعشوائية مع كل عملية شراء تتم وذلك لزيادة الأمان.

وتؤكد آبل أن بنك Goldman Sachs المصدر للبطاقة لن يتمكن من تتبع مشتريات المستخدم سواء من ناحية المتجر أو مقدار الإنفاق أو نوع المشتريات.

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ولتحفيز ابل المستخدمين على اعتماد بطاقتها فإنها ستدفع لهم 2% من قيمة مشترياتهم عبر خدمة Apple Pay أو 3% من قيمة المشتريات عبر متجرها.

وسيتم إطلاق البطاقة من خلال تحديث لتطبيق المحفظة Wallet ضمن المناطق الجغرافية التي تدعمها.

التدوينة آبل تؤكد إطلاق بطاقتها الائتمانية في اغسطس ظهرت أولاً على عالم التقنية.