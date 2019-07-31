دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة متصفح كروم لنظام أندرويد يُجهّز لميزة الردود السريعة

حصل متصفح كروم على تحديث رئيسي جاء بالعديد من المزايا من بينها تحسين في وضع التصفح الخفي بحيث يمكن استخدامه لقراءة المقالات المدفوعة مجاناً في بعض المواقع التي تتيح عدد معين من المقالات شهرياً، كما أصبح من الأصعب تشغيل الفلاش تلقائياً.

بالطبع لن تكون كبرى المواقع الناشرة سعيدة بهذا التحديث، ففي السابق كان بإمكانها التعرف أنك تستخدم وضع التصفح الخفي لذا تمنع عرض المحتوى عليك وتجبرك على الانتقال للتصفح العادي بالتالي تكشف عدد المقالات التي قرأتها وفي حال تجاوزت الحد المسموح مجاناً عليك الاشتراك.

أما الآن فلم يعد بإمكان تلك المواقع أن تعرف أنك تستخدم عبر وضع التصفح الخفي من خلال منع التعرف على الواجهة البرمجية FileSystem API وبالتالي قراءة المقالات بالوضع الخفي بدون أن تحسب ضمن رصيدك المتاح المجاني.

وفيما يتعلق بتقنية الفلاش – التي تأبى أن تنتهي! – فإن هذا التحديث من كروم يعطل الإضافة افتراضياً، لكن لو أردت تشغيل فلاش لسبب ما، يمكنك تفعيلها يدوياً من خلال الدخول إلى chrome://settings/content/flash

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لعل هذا الإجراء من قوقل يكون خط النهاية لتقنية فلاش المليئة بالثغرات الأمنية والمشاكل التي لم يعد أحد يريد دعمها حتى شركة أدوبي المطورة لها.

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التدوينة إطلاق كروم 76 الذي يتيح تصفح المقالات المدفوعة مجاناً ظهرت أولاً على عالم التقنية.