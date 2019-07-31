شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يقيل وزير العدل ويعين خلفا له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الرئيس الجزائرى المؤقت، عبد القادر بن صالح، اليوم الأربعاء، إقالة وزير العدل سليمان براهمى.

أذاع النبأ التلفزيون الجزائرى الرسمى، وذكر أنه تم تعيين النائب العام لمجلس قضاء العاصمة، بلقاسم زغماتى، خلفا للوزير المقال.

ولم تذكر تفاصيل أخرى حول النبأ.

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