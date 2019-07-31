جمارك الكويت تضبط كيلو حشيش فى أمتعة راكب أسيوى عقب وصوله من موطنه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل رجال الإدارة العامة للجمارك الكويتية، جهودهم فى التصدى لكافة محاولات تهريب الممنوعات إلى داخل البلاد، حيث أحبط رجال الجمارك محاولة أسيوى تهريب كمية من مخدر الحشيش تقدر بنحو كيلوجرام.
ووفقا لموقع الأخبار الجمركية الكويتى، قال نواف المطر، عضو لجنة الإعلام الجمركى، أن يقظة وخبرة أحد المفتشين كان لها الفضل فى هذه الضبطية، إذ اشتبه مفتش فى وافد أسيوى قدم من موطنه، مضيفا أنه تم إخضاع أمتعة الوافد للتفتيش اليدوى والعثور على المخدرات وهى مجزئة الى قطع صغيرة مخبأة بين أغراض أخرى وضعها فى الكرتون للتمويه ليتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وإحالته الى الجهات المختصة.
من جهته ثمن مطلق العنزى، مدير إدارة الجمرك الجوى، جهود رجال المنافذ الجوية فى التصدى لتهريب الممنوعات والمواد المحظورة وترجمة تعليمات سعادة مدير عام الجمارك المستشار جمال الجلاوى باتخاذ أقصى اجراءات الحيطة والحذر لحماية أمن الوطن.
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