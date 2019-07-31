شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الأميرى الكويتى يوفد 20 من أهالى شهداء الكويت لأداء فريضة الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرسل مكتب الشهيد التابع للديوان الأميري بالكويت، 20 من ذوى الشهداء فى إطار جهود المكتب الساعية إلى دعم ومساندة أهالى الشهداء فى مختلف مناحى الحياة، وكنوع من رد الجميل لشهداء الكويت الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن.

وبحسب صحيفة الراي الكويتية، نظم أول أمس، مكتب الشهيد التابع للديوان الأميرى بالكويت لقاءً تنويرياً لعشرين شخصاً من ذوي الشهداء، الذين يرسلهم المكتب هذا العام من 10 أسر شهداء، بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

وقالت الوكيلة بالديوان الأميرى الكويتى، مديرة مكتب الشهيد فاطمة الأمير، إنه للعام الثانى تم التنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتوفير هذه الأماكن لأبناء الشهداء من الإناث والذكور لأداء مناسك الحج، وصرحت أن وزارة الأوقاف تكفلت بتكاليف الحملة، بينما قدم مكتب الشهيد مبلغاً مالياً كمصاريف شخصية لكل حاج.