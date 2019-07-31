شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام مساعد الشئون بالجامعة العربية: زيادة أعداد الحجاج يجسد تطور جهود السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير خليل إبراهيم الذوادى الأمين العام المساعد للشؤون العربية والأمن القومى بالجامعة العربية، أن جهود المملكة العربية السعودية، التى تبذلها فى التسهيل على الحجاج، تجسدت فى الاستيعاب والزيادة المستمرة في أعداد ضيوف الرحمن عاما بعد عام.

وقال "الذوادى" فى تصريح لوكالة الأنباء السعودية، إن الاستعدادات والتسهيلات فى المطارات وعدد الرحلات الهائلة وتنوعها، وتطور الانتقالات والخدمات المتنوعة بالمشاعر المقدسة، تجسد التطور النوعى والكمى لجهود المملكة، وهى مقدرة من جانب الحجاج الذين سينقلون الصورة كاملة خلال وجودهم بالأراضى المقدسة أو عند عودتهم لأوطانهم.

وأشاد الأمين العام المساعد للشؤون العربية والأمن القومى بالجامعة العربية، بجهود السعودية فى توفير الأمن للحجيج، عن طريق التعاون بين مختلف الجهات والاستعانة بمتطوعين فى التسهيل على الحجاج، وتوفير ما يحتاجون له على مختلف جنسياتهم وفئاتهم.

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و أكد "الذوادى"، أن هذا التنسيق بين المتطوعين والجهات المعنية الرسمية، يسهم فى نجاح تنظيم موسم الحج، ويجعل عملية التعامل مع الحجيج أكثر سهولة ويسرا بما يحقق الأمن والأمان لضيوف الرحمن.