شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: توفير مراوح الرذاذ لتلطيف أجواء المدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفرت المملكة العربية السعودية مراوح رذاذ لتلطيف الأجواء للحجاج، وأنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المدينة المنورة تأمين مراوح رذاذ لتلطيف الأجواء في أرجاء مسجد "ميقات ذي الحليفة" الذي يعد من أكبر المواقيت المكانية التي يفد إليها الحجاج كل عام خلال موسم الحج.

وبحسب صحيفة الرياض السعودية، أوضح المدير العام قيس بن عبدالحميد المعيقلي أن الفرع أنهى تأمين مجموعة كبيرة من مراوح الرذاذ في أرجاء الميقات بالممرات التي يتعرض فيها الحجاج لأشعة الشمس لتخفيف وتلطيف الأجواء مع حرارة الصيف.

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وأشار إلى أن الفرع وبتوجيهات مباشرة من الوزير الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، يعمل على مدار الساعة لتأمين جميع الخدمات لضيوف الرحمن ومتابعة أعمال مقدمى الخدمة بجميع المرافق وتوفير جميع الاحتياجات لهم ليؤدوا أعمالهم بما يحقق التطلعات.

وصرح بأن الفرع وفق خطة الوزارة بالحج لهذا العام، هيّأ منذ وقت مبكر كل الاحتياجات الضرورية والمشروعات التطويرية للميقات ومرافقه إلى جانب زيادة أعداد مقدمى الخدمة فيه وتأمين المطبوعات واللوحات الإرشادية وبلغات عالمية، منوهاً بما تجده مختلف قطاعات وأجهزة الدولة من دعم غير محدود من القيادة الرشيدة التي جعلت خدمة الحاج في مقدمة أولوياتها.