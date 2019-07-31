شكرا لقرائتكم خبر عن دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة: رحلات المسنين لتشجيعهم لمواجهة الوحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشنت دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة خدمة "العلاج بالترفيه" لكبار المواطنين، عبر تنظيم رحلات ترفيهية وسياحية لهم سواء داخل أو خارج الدولة، وذلك عبر إشراكهم فى أندية الأصالة، بهدف تشجيعهم على مواجهة الوحدة والخروج من العزلة التى يعيشونها.

و حسب موقع "الإمارات اليوم" أوضحت رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية عفاف إبراهيم المرى، أن الدائرة تفتح المجال أمام المسنّين كل عام لتسجيل أسمائهم فى رحلات سفر خارج الدولة، ثم تختار ما يزيد على 50 مسناً، ممن لم تسبق لهم المشاركة فى مثل هذه الرحلات، وتخصص الدائرة عدداً كافياً من المختصين ليرافقوا كبار السنّ أثناء هذه الرحلات، مثل المشرفين، وطاقم تمريضى للإشراف على مواعيد تناول الأدوية، علاوة على تقديم الخدمات الصحية الأولية، كالفحوص الروتينية والدورية، التى تشمل فحص العلامات الحيوية، من نبض وحرارة ومعدل التنفس، وضغط الدم، ومعدل السكر فى الدم.

وقالت المرى "تعتبر هذه الرحلات من أهم وسائل العلاج لهذه الفئة كونها تسهم فى دمجهم بالمجتمع، فضلاً عن إكسابهم ثقافات أخرى توسع مداركهم الفكرية، وتزيد من حصيلتهم المعرفية".

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وأضافت: "كان آخر هذه الرحلات الترفيهية إلى جمهورية مصر العربية فى أبريل الماضى، وضمت 45 من كبار المواطنين ومرافقين لهم من المشرفين والكوادر الطبية، وتضمن برنامج الرحلات زيارة المعالم الأثرية والسياحية وأيضا مراكز التسوق المختلفة".

ونوهت المرى، بأهمية دور أندية الأصالة البالغ عددها تسع نوادى فى تقديم خدماتها على مستوى أفرع الدائرة على مستوى الإمارة، بهدف تحسين نوعية الحياة الكريمة لكبار السن، من خلال إيجاد بيئة تواصلية فعالة بينهم، علاوة على أنها تقدم حزمة من البرامج والأنشطة التى تتيح لهم الاشتراك فى البرامج والفعاليات خلال الفترة النهارية، بمجالس ومراكز ترفيهية صحية رياضية واجتماعية، بالقرب من الأماكن السكنية ما يضمن اندماجهم المجتمعى، لافتة إلى التحاق ما يزيد على 700 عضو من الأمهات والآباء بهذه الأندية.