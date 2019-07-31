شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية توفر 27 ألف حافظة ماء زمزم لضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد الجابرى مدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية السعودى، أن الإدارة العامة للشؤون الخدمية ممثلة بإدارة سقيا زمزم، أنهت كافة استعداداتها وتجهيزاتها لاستقبال موسم حج هذا العام.

وأشار إلى أنه تم تجنيد أكثر من ألف عامل وما يزيد عن 250 مشرفاً ومراقباً يعملون على مدار الساعة لخدمة حجاج بيت الله.

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وأوضح مشارى المسعودى مدير إدارة سقيا زمزم المهندس، أن إدارة سقيا زمزم قد وفرت أكثر من 27 ألف حافظة لماء زمزم، وتأكدت من جاهزية 216 خزان استيل و555 مشربية رخامية.

كما وفرت الإدارة الحقائب المحمولة على الظهر تنتشر داخل صحن المطاف، يقدم من خلالها العاملون ماء زمزم للطائفين ليتمكن حجاج بيت الله من أداء مناسكهم بكل يسر وسهوله.