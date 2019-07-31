شكرا لقرائتكم خبر عن 100 حاج روسى فى ضيافة مواطن سعودى بمزرعته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مواطن سعودى فى مدينة تمير الواقعة شمال غرب مدينة الرياض، 100 حاج وحاجة قادمين من روسيا. وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى، وتم نشره على موقع "روسيا اليوم"، وجود حافلة حجاج كانت فى طريقها لزيارة المسجد النبوى، وهى تحط رحالها فى مزرعة مواطن سعودى، بينما ترجل منها الحجاج الذين لقوا ترحيبا كبيرا من المتواجدين فى المكان. Advertisements

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