شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الكويتية تبحث خطة طوارئ استعدادا لموسم الأمطار المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الأشغال العامة الكویتیة الیوم الأربعاء، إنھا عقدت اجتماعا تنسیقیا مع عدد من الجھات الحكومیة للوقوف على التجھیزات والاستعدادات الجاریة لموسم الأمطار المقبل.

وأضاف وكیل الوزارة اسماعیل الفیلكاوى فى تصریح أن الاجتماع بحث خطة الطوارئ الموضوعة لمواجھة ما قد یصاحب موسم الأمطار المقبل من سیول الى جانب الاطلاع على الإجراءات التى اتخذتھا الجھات الحكومیة ذات الصلة.

واشار الفیلكاوى إلى أن ھناك لجنة تنسیقة ستقوم بزیارات عدة للمواقع التى تعرضت للسیول فى موسم الأمطار العام الماضى لتحدید المناطق الحرجة.

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وذكر أن فریق الدراسات الجیولوجیة سیقوم بالتعاون مع الجھات الحكومیة بالاشراف على خطة العمل الموضوعة مشیدا بجھود جمیع الجھات الحكومیة فى متابعة وتنفیذ خطة العمل لتذلیل جمیع الصعوبات.

حضر الاجتماع كل من المؤسسة العامة للرعایة السكنیة ومؤسسة البترول الكویتیة ووزارة الداخلیة وشركة نفط الكویت والھیئة العامة للزراعة والثروة السمكیة والادارة العامة للاطفاء وبلدیة الكویت وإدارة الطیران المدنى والھیئة العامة للبیئة ووزارة الدفاع والحرس الوطنى ووزارة الكھرباء والماء والھیئة العامة للطرق والنقل البرى.