خامنئي يدعم احتجاجات ضد إعدام ناشطين بالبحرين أدينا بـ"الإرهاب"

طهران / الخليج 365

أعلن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الأربعاء، دعمه الاحتجاجات التي أعقبت إعدام "ناشطين بحرينيين"، مطلع الأسبوع الجاري.

وتحت وسم (هاشتاغ) تدعمه المعارضة البحرينية، بعنوان #إعدام_وطن، غرد خامنئي، عبر "تويتر" قائلا: "لن يستمر الظلم والجور، وسوف تنتصر في النهاية إرادة الشعوب التي تنشد العدالة".

وأرفق التغريدة، صورة الشابين اللذين أعدمهما النظام البحريني رميا بالرصاص قبل أيام، وسط احتجاجات تقول المعارضة إنها مستمرة ضمن مناطق في البلاد.

ونقلت "جمعية الوفاق الوطني الإسلامية" بالبحرين، (شيعية/ محظورة) قبل ساعات عبر "تويتر"، صورا قالت إنها لاحتجاجات مستمرة في مناطق بالبلاد، لم يتسن التأكد من صحتها من مصدر مستقل.

والإثنين، أعلنت المعارضة البحرينية وفاة الشاب المعارض محمد المقداد، إثر إصابته في احتجاجات شهدتها البلاد على خليفة إعدام الشابين، فيما قالت وزارة الداخلية إن وفاته طبيعية، دون توضيح طبيعة مرضه.

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ولم تعلق السلطات البحرينية على حديث خامنئي، ولا الأحاديث المتواصلة من المعارضة بشأن الاحتجاجات المستمرة ببعض مناطق البلاد، ومواجهتها أمنيا بالقنابل المسيلة للدموع.

والسبت الماضي، نفذت البحرين حكما بالإعدام "رميا بالرصاص"، بحق شابين أدينا قضائيا بشكل نهائي في اتهامات متعلقة بـ "الإرهاب"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد، دون كشف اسميهما.

وكشف "تيار الوفاء" (شيعي ومناهض للسلطات) أن مواطنين يدعيان "علي العرب، وأحمد الملالي"، هما المدانان اللذان تم إعدامهما، وتوعد النظام بـ "الملاحقة والثأر"، مطالبا الشعب بـ "الاحتجاج والحداد"، وفق بيان.

وفي مواجهة اتهامات، لحركات شيعية معارضة، تشمل المساس بالحريات وانتهاك الحقوق، تقول المنامة عادة إنها ملتزمة بالقانون، وترفض المساس بأمنها واستقرارها.

والثلاثاء، رفضت الخارجية البحرينية، انتقادات أممية بشأن تنفيذ الإعدام بحق الشابين، مؤكدة أنها "استوفت كافة معايير العدالة، ووفرت فيها للمتهمين جميع الضمانات اللازمة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.