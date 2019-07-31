وزير دفاع "جنوب السودان": صعوبات تواجه تنفيذ الترتيبات الأمنية

جوبا/ أتيم سايمون/ الخليج 365

أعلن وزير الدفاع بدولة جنوب السودان، كوال منيانق جووك، الأربعاء، وجود صعوبات تحول دون إمكانية نجاح الحكومة والمعارضة في تنفيذ الترتيبات الأمنية المنصوص عليها ضمن اتفاق السلام بين الجانبين، خصوصا المتعلقة منها بتجميع قوات الطرفين.

وفي تصريح للأناضول، قال جووك، إن "هناك صعوبة كبيرة في إمكانية نجاح الأطراف في الحكومة والمعارضة في تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية، خلال الأشهر الأربعة المتبقية من عمر الفترة ما قبل الانتقالية".

وعزا ذلك إلى "وعورة الطرق خلال فصل الخريف، حيث تهطل الأمطار بغزارة وتكثر السيول، مما يضع المزيد من العراقيل أمام تجميع القوات في الوقت المحدد".

وأضاف أن "إيصال المواد الغذائية الخاصة بقوات الحكومة والمعارضة سيكون شبه مستحيل في الأشهر الثلاث المقبلة"، مشيرا أن الفترة المتبقية "لن تكفي لتنفيذ كافة بنود اتفاق السلام".

وأردف: "هناك حاجة لمزيد من الثقة وتوفير الإرادة حتى تتمكن الأطراف من تجاوز تلك المعضلات، وتنفيذ ما يمكن تنفيذه من بنود خلال الأشهر الأربعة المتبقية قبيل تشكيل الحكومة في نوفمبر (تشرين ثان) المقبل".

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وفي 5 سبتمبر/ أيلول 2018، وقع الفرقاء في جنوب السودان، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اتفاقا نهائيا للسلام، نص على فترة ما قبل انتقالية مدتها 8 أشهر، لإنجاز بعض المهام والترتيبات الأمنية والإدارية والفنية التي تتطلبها عملية السلام، والتي تنتهي بإعلان حكومة انتقالية لفترة 36 شهرا، ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

لكن مرت الأشهر الثمانية دون الانتهاء من بعض تلك المهام، لتتفق الاطراف مجددا، في مايو/أيار الماضي، على تمديد تلك الفترة لـ6 أشهر إضافية تنتهي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وحتى الآن، استطاعت الأطراف تنفيذ بعض الجوانب المتعلقة بتكوين اللجان والمفوضيات المتخصصة بتفعيل اتفاق السلام مثل "مفوضية مراقبة تنفيذ اتفاق السلام"، و"آلية وقف اطلاق النار"، و"مفوضية الدستور".

غير أنها لم تنته بعد من بند الترتيبات الأمنية الخاص بتجميع وتدريب وتوحيد قوات الحكومة والمعارضة، إلى جانب حسم قضية عدد الولايات وحدودها.



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