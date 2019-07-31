ليبيا.. السراج يسلم سلامة مذكرة احتجاج بشأن "مغالطات إحاطته"

وليد عبد الله / الخليج 365

سلم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، المبعوث الأممي الخاص، غسان سلامة، مذكرة احتجاج، على ما أورده في إحاطته لمجلس الأمن الدولي من "مغالطات" حول الوضع في ليبيا.

جاء ذلك حسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسراج، اطلعت عليه الخليج 365.

وأوضح البيان أن "السراج قام الأربعاء باستدعاء المبعوث الأممي، لتسليمه مذكرة تتضمن احتجاجا على ما ورد من مغالطات بإحاطته لمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا الإثنين الماضي".

ولم يوضح البيان مضمون المذكرة أو المغالطات التي قدم الاحتجاج بشأنها.

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غير أن رئاسة الأركان التابعة لحكومة "الوفاق" الليبية، قد فندت في وقت سابق الأربعاء، اتهامات وجهها سلامة لها، بضم متطرفين في صفوف قواتها، وتوعدته بالملاحقة القانونية في حال لم يثبت صحة اتهاماته.

جاء ذلك في بيان، نشرته رئاسة الأركان، عبر صفحتها على "فيسبوك"، تعقيبا على إحاطة قدمها سلامة، تضمنت اتهامات بوجود متطرفين يقاتلون في صفوف جميع أطراف النزاع بليبيا، ومنها قوات الوفاق.

وكان سلامة، قد ضمّن إحاطته التي قدمها لمجلس الأمن الاثنين، اتهامات لأطراف الصراع في ليبيا، بـ "زيادة وتيرة تجنيد واستخدام المرتزقة الأجانب".

وحذّر في إحاطته من سعي "بعض العناصر المتطرفة إلى اكتساب الشرعية من خلال الانضمام إلى المعركة"، فيما حثّ "الأطراف المتنازعة على النأي بنفسها عن أي عناصر متطرفة تستخدم العنف والحيلولة دون انضمامها إلى النزاع".

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشن قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، هجومًا للسيطرة على طرابلس؛ ما أسقط أكثر من ألف قتيل وأزيد من 5 آلاف و500 جريح، بحسب منظمة الصحة العالية، دون أن تحقق تقدما.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.