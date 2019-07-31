مقتل طفلين في قصف للنظام على "خفض التصعيد" شمالي سوريا

إدلب / أشرف موسى / الخليج 365

قتل طفلان في قصف لطائرات النظام السوري، الأربعاء، استهدف أحياءً سكنية في منطقة خفض التصعيد، شمالي سوريا.

وقال مرصد تعقب حركة الطيران، التابع للمعارضة السورية، على وسائل التواصل الاجتماعي، إن "طائرات النظام الحربية قصفت اليوم (الأربعاء) قرية كفرزيبا بريف إدلب، ومدينتي مورك وكفرزيتا، وقرية لطمين بريف حماة، الواقعة جميعها ضمن منطقة خفض التصعيد".

وأفاد مصدر في الدفاع المدني، للأناضول، أن طفلين قتلا في القصف على قرية كفرزيبا، التابعة لمدينة أريحا بريف إدلب.

وأشار المصدر أن عدد القتلى مرشح للازدياد، في ظل تواصل القصف على المنطقة.

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وفي وقت سابق الأربعاء، كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير لها، عن مقتل 781 مدنيا على الأقل، بينهم 208 أطفال، جراء غارات للنظام وحلفائه على منطقة خفض التصعيد (شمال)، خلال المدة الواقعة بين 26 أبريل/ نيسان 2019، حتى 27 يوليو/ تموز الجاري.

ومنذ 26 أبريل الماضي، يشن النظام وحلفاؤه حملة قصف عنيفة على منطقة "خفض التصعيد" شمالي سوريا، التي تم تحديدها بموجب مباحثات أستانة، بالتزامن مع عملية برية.

ومنتصف سبتمبر/ أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران)، التوصل إلى اتفاق ينص على إنشاء منطقة خفض تصعيد بمحافظة إدلب ومحيطها.

ويقطن المنطقة حاليا نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات آلاف ممن هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم على مدار السنوات الماضية، في عموم البلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.