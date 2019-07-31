مبعوث الرئاسة التركية إلى العراق يصل بغداد

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بغداد/ الخليج 365
وصل مبعوث الرئيس التركي إلى العراق ويسل أر أوغلو، إلى بغداد، لإجراء محادثات مع المسؤولين العراقيين.
وكان في استقبال أر أوغلو لدى وصوله إلى مطار بغداد الدولي، الوكيل الأقدم لوزارة الموارد المائية العراقي طه درع والسفير التركي لدى العراق فاتح يلدز.
ومن المنتظر أن يعقد أروغلو لقاءً مع الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزير الموارد المائية جمال عباس محسن العادلي.
ومن المتوقع أن تكون مسألة المياه بين البلدين، محور محادثات المبعوث التركي مع المسؤولين العراقيين.
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