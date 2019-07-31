اليمن.. إسقاط طائرة استطلاع حوثية جنوب #الحديدة

صحيفة الخليج الالكترونية أسقطت القوات اليمنية المشتركة في الحديدة غرب البلاد، الأربعاء، طائرة استطلاع مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي في سماء مديرية الدريهمي. وقالت مصادر عسكرية إن طائرة الاستطلاع الحوثية كانت تحلق في سماء الدريهمي جنوب الحديدة، وتحاول رصد وتصوير المواقع العسكرية قبل أن يتمكن جنود القوات المشتركة من استهدافها وإسقاطها. Advertisements وكثفت الميليشيات الحوثية تحركاتها التصعيدية باتجاه مديرية الدريهمي في الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة وسائر المحاور والمناطق في المدينة وجنوبها محاولة تحقيق تقدم عبر هجمات وتسللات بكثافة نارية باستخدام القصف المدفعي والصاروخي والأسلحة المختلفة. ولجأت ميليشيات الحوثي، مؤخراً، إلى استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية بكثافة، والتي قال تقرير للجنة خبراء الأمم المتحدة إنها مجمعة من “مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن”، وإن “قاصف” أو “المهاجم” متطابق تقريباً في التصميم والأبعاد والقدرات التي تتمتع بها أبابيل-T ، التي تصنعها شركة إيران لصناعة الطائرات.

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