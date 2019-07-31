تقييم_الحوادث: #التحالف لم يستهدف مدرسة الراعي بـ #صنعاء

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الخليج - واس
أكد فريق تقييم الحوادث في اليمن في مؤتمر صحفي عقده، مساء اليوم، الالتزام بالقانون الدولي الإنساني في التحقيق بجميع الادّعاءات، وقالت إنه تم التحقيق في 19 ادعاءً خلال زيارة لليمن والاستماع للشهود.
وتابع فريق تقييم الحوادث في اليمن في مؤتمره الصحفي القول: إن التحالف لم يستهدف مدرسة الراعي أو منطقة سعوان في صنعاء، ولم يستهدف منازل سكنية في مديرية بني سعد بمحافظة المحويت.
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