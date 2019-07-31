سلمان_للإغاثة يوزع موادّ إيوائية في مخيم الركزة للنازحين من #صعدة إلى #مأرب

الخليج - واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 130 خيمة و 260 بطانية في مخيم الركزة بمحافظة مأرب، استفاد منها 130 أسرة نازحة من صعدة إلى مأرب .

ويأتي ذلك ضمن المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.