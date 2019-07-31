- 1/2
- 2/2
الخليج - واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 130 خيمة و 260 بطانية في مخيم الركزة بمحافظة مأرب، استفاد منها 130 أسرة نازحة من صعدة إلى مأرب .
ويأتي ذلك ضمن المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر #سلمان_للإغاثة يوزع موادّ إيوائية في مخيم الركزة للنازحين من #صعدة إلى #مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.