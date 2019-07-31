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تفجير لغم بحري زرعته #مليشيا_الحوثي قبالة سواحل #اليمن

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

تمكنت قوات يمنية من إتلاف لغم بحري حوثي في سواحل البحر الأحمر غربي محافظة حجة، وذلك بعدما اكتشف في منطقة قريبة من أحد الموانئ.

وقال مصدر عسكري في التشكيل البحري التابع للمنطقة العسكرية الخامسة إن دورية تابعة للتشكيل عثرت على لغم بحري، زرعه الحوثيون بالقرب من ميناء بحيص التابع لمديرية عبس.

 

 

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