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صحيفة الخليج الالكترونية
قال الدكتور علاء الرحيلي، إن جميع المشروبات عالية السكر مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بمرض السرطان، مشيراً إلى أن من ضمنها حتى عصائر الفواكه ذات التركيز 100%.
وأضاف – عبر حسابه في تويتر – إن وجد أن كل 100ml إضافي من أي مشروب سكري يومي مرتبط بزيادة خطر السرطان 18% مقارنة بالذين يشربون أقل من 100ml في اليوم. وأوضح أن ذلك جاء بناء على دراسة أُجريت في فرنسا ومولت من وزارة الصحة الفرنسية.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة تكشف.. ما علاقة #المشروبات وعصائر الفواكه بـ #السرطان؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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