دراسة تكشف.. ما علاقة #المشروبات وعصائر الفواكه بـ #السرطان؟

صحيفة الخليج الالكترونية

قال الدكتور علاء الرحيلي، إن جميع المشروبات عالية السكر مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بمرض السرطان، مشيراً إلى أن من ضمنها حتى عصائر الفواكه ذات التركيز 100%.

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وأضاف – عبر حسابه في تويتر – إن وجد أن كل 100ml إضافي من أي مشروب سكري يومي مرتبط بزيادة خطر السرطان 18% مقارنة بالذين يشربون أقل من 100ml في اليوم. وأوضح أن ذلك جاء بناء على دراسة أُجريت في فرنسا ومولت من وزارة الصحة الفرنسية.