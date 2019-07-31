شكرا لقرائتكم بيونغيانغ تطلق صاروخين آخرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - سيول - أ ف ب | منذ ساعة في 31 يوليو 2019 - اخر تحديث في 31 يوليو 2019 / 15:57

أعلنت سيول أن بيونغيانغ أطلقت اليوم الأربعاء صاروخين باليستيين، بعد أيام على إطلاقها صاروخين آخرين قصيري المدى، احتجاجاً على تدريبات عسكرية تعتزم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تنفيذها في آب (أغسطس) المقبل.



وذكرت اللجنة الكورية الجنوبية لأركان الجيش أن الصاروخين أُطلقا من منطقة وونسان على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، على ارتفاع 30 كيلومتراً لمسافة 250 كيلومتراً، قبل أن يسقطا في بحر الشرق، المعروف ببحر اليابان.

وأضافت: "نشير إلى أن عمليات إطلاق صواريخ لا تساهم في تهدئة التوتر في شبه الجزيرة الكورية، وندعو الشمال إلى الامتناع عن القيام بهذه الممارسات".

واتفق الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، خلال لقائهما في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين في حزيران (يونيو) الماضي، على استئناف المفاوضات لتفكيك الترسانة الذرية للدولة الستالينية.

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لكن المحادثات لم تبدأ بعد وحذرت بيونغيانغ من انهيار هذه العملية، إذا نفذت المناورات الأميركية - الكورية الجنوبية.

على رغم ذلك، رجّح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو استئناف المفاوضات "في الأسابيع المقبلة"، مستدركاً أن الاستعداد لبدئها "سيستغرق وقتاً أطول".

ودانت صحيفة "كوريا تايمز" الصادرة في سيول "جهلاً متعمداً" لترامب. وكتبت أن الأخير "يعطي انطباعاً بأنه غير مهتم إذا أطلقت (بيونغيانغ) صواريخ، طالما أنها قصيرة المدى ولا تهدّد الولايات المتحدة".

ونبّهت الى أن "التفكير بهذه الطريقة مؤسف وخطر"، إذ "يمكن أن يوحي للشمال بأن الولايات المتحدة لن تتدخل، طالما أن الأرض الأميركية لم تُستهدف. وماذا عن الحلفاء الأميركيين في آسيا"؟