شكرا لقرائتكم دبي: "ندوة أمن الطيران المدني" تبحث الحرب الكيماوية والإلكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي – "الحياة" | منذ ساعتين في 31 يوليو 2019 - اخر تحديث في 31 يوليو 2019 / 16:16

تستضيف الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات، "ندوة أمن وجوائز الطيران المدني 2019" التي تعد من أبرز الأحداث المحلية والعالمية في مجال أمن الطيران المدني، بين 22 و24 أيلول (سبتمبر) في فندق جيه دبليو ماريوت ماركي في دبي.



وتشمل محاور الندوة في دورتها الرابعة 30 جلسة حول موضوعات عدة، أبرزها الحرب الكيماوية والإلكترونية والطائرات من دون طيار وكيفية كشفها والإرهاب وتهريب البشر والمنتجات. كما تتضمن ثماني ورش عمل تتناول موضوعات عن اختراقات الدماغ والأمن في التجمعات الجماهيرية وتحليل السلوك والاستعداد لوقوع الأزمات، إضافة الى تمرين يسلط الضوء على عمليات الخطف.

وتجمع الندوة عدداً من أبرز خبراء أمن الطيران العالميين ومن ضمنهم علماء أعصاب وخبراء استراتيجيين في السلوك البشري ومؤثرين وقادة ومؤسسين ومدراء في صناعة الأمن. وتقام حفلة استقبال المشاركين على متن السفينة الفاخرة "إليزابيث 2".

Advertisements

وتلتزم القيادة العليا في طيران الإمارات بتحفيز الوعي بالتحديات واتجاهات أمن الطيران المدني وتبادل الأفكار وأفضل الممارسات بين مختلف الجهات ذات العلاقة.

ويفتتح الندوة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، فيما يلقي رئيس طيران الإمارات تيم كلارك الكلمة الافتتاحية.

وقال نائب رئيس أول الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات الدكتور عبدالله الهاشمي: "يسرنا أن تستقطب الندوة مزيداً من الأشخاص حول العالم في كل دورة، ما يعكس نجاح هذا الحدث الذي يشكل اليوم منصة لمشاركة ومناقشة التحديات والمستجدات الأمنية والمجتمعية. وتشكل مسألة الأمن جانباً أساسياً من حياتنا المهنية والشخصية في ظل عالم رقمي معقد، وتعد مسؤولية الجميع. ولذلك فإننا نجمع متحدثين وممثلين من صناعات عدة، وخبراء ومسؤولين حكوميين، وهيئات تنظيمية وناقلات جوية ومشغلي مطارات".

ويأتي تنظيم ندوة أمن وجوائز الطيران المدني 2019 بناء على النجاح الذي حققته دورة عام 2017، التي جمعت أكثر من 400 مسؤول وخبير أمني و25 راعياً رئيساً وعارضاً. وتتضمن الندوة أيضاً تقديم جوائز التميز في أمن الطيران المدني، تقديراً للأداء والإنجازات المتميزة التي تحققت في هذا المجال. وتشمل الترشيحات الأفراد والمؤسسات على السواء، على أن يتم اختيار الفائزين من قبل فريق من خبراء أمن الطيران.