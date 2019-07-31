اتفاق بين العراق والكويت حول استثمار حقول النفط المشتركة

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نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن الناطق باسم الوزارة العراقية، عاصم جهاد، القول إن البلدين اتفقا على اختيار شركة "بي تي إي لتد إكويبوايز" البريطانية، لتولي هذه المهمة، على أن يبرم العقد معها رسميا في الأيام المقبلة.
© REUTERS / Essam al-Sudani
وأوضح أن الدراسات ستساعد البلدين في تنظيم واستغلال واستثمار الحقول الحدودية المشتركة بينهما، وبما يضمن حق كل طرف في هذه الحقول.
وأشار الناطق إلى أن هذا الاتفاق، يعد خطوة أولى نحو ابرام اتفاقات جديدة تنظم الاستثمار والاستغلال الأمثل للحقول الحدودية المشتركة مع دول الجوار، وفق الصيغ والآليات والاتفاقات الدولية المعتمدة.
جدير بالذكر، أن الخلاف التاريخي بين البلدين، حول الحدود وآبار النفط في المناطق الحدودية، كان أحد الأسباب المهمة، التي استغلها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، لغزو الكويت واحتلالها، في 2 أغسطس/ آب 1990.
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