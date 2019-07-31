أعلن الرئيس السيسي، خلال فعاليات جلسة التحول الرقمي في المؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه اعتبارا منتصف العام المقبل، سيتم نقل الجهاز الإداري للعاصمة الإدارية الجديدة، مع تطوير جذري في أداء الحكومة عبر التحول الرقمي في جميع الخدمات.
وأوضح السيسي أنه سيكون هناك 50 ألف حاسب آلي أمام الموظفين في العاصمة الإدارية الجديدة، وكل موظف سيكون لديه حاسب آلي بالعاصمة، بحسب بواية "الأهرام".
وأشار الرئيس المصري إلى أنه تم إنشاء مركز لتجميع السيرفرات المعلوماتية الخاصة بالدولة المصرية في مكان ما وتأمينه على أعلى مستوى باعتباره من مشروعات الأمن القومي المصري، وتم العمل في هذا المركز منذ عامين واكتمل حاليا وهو يجمع كافة " الخوادم" الخاصة بقاعدة المعلومات.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يكشف موعد نقل الجهاز الإداري إلى العاصمة الإدارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.