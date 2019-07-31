الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل إلى البلاد من الجانب السوري

وحسب بيان صحفي، منشور على موقع القوات المسلحة الأردنية، فقد "صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت خلال الــ(24) ساعة الماضية، محاولة تسلل 18 شخصا حاولوا اجتياز الساتر من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية".

وأضاف المصدر أنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إصابة عدد منهم وفروا جميعاً إلى داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط مليون وستين الف وخمس حبات من حبوب الكبتاغون المخدرة، وقطعة سلاح واحدة من نوع كلاشنكوف وكمية من الذخيرة".

وتجدر الإشارة إلى أنه ومنذ انسحاب قوات الجيش العربي السوري من الحدود الجنوبية السورية، وانتشار الجماعات المسلحة في الجنوب السوري، وعبء حراسة الحدود يقع على الجيش الأردني بمفرده.