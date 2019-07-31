مقتل مدني بقصف أمريكي استهدف منزلا في مناطق سيطرة الحكومة السورية في ريف القامشلي

أفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة بأن جثمان المواطن راغب موسى العلي وصل أشلاء إلى الهيئة العامة لمستشفى القامشلي الوطني، وذلك إثر تعرضه لقصف صاروخي خلال تواجده أمام منزله في قرية الراشدية (20 كم جنوب مدينة القامشلي). وأضاف "تعرض منزل المقتول لأضرار مادية كبيرة إثر الغارة التي استهدفته فجر اليوم الأربعاء." ونقل المراسل عن أهالي الراشدية، وبعضهم من جيران القتيل، تأكيدهم سماع هدير طائرة مسيرة في سماء القرية الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية، ما دفع سكانها للخروج أمام منازلهم، ليدوي إثر ذلك انفجار كبير هزّ جميع أركانها.

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