أبوظبي تخصص 163 مليون دولار لإثراء فعاليات الترفيه

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أبوظبي: أعلنت العاصمة الإماراتية أبوظبي، أنها ستخصص ميزانية تقدر بنحو 600 مليون درهم (163.3 مليون دولار) لإثراء فعاليات الأعمال والمهرجانات الكبرى الترفيهية على مستوى الإمارة، وفقاً لما ذكرته دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

وتعتبر الميزانية الجديدة إحدى المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها الدائرة في إطار برنامج "غداً 21" الحكومي الهادف إلى تسريع الجهود التنموية في العاصمة الإماراتية وتعزيز مكانتها كواحدة من أفضل المدن عالمياً في ممارسة الأعمال والاستثمار والمعيشة والعمل والسياحة، وذلك من خلال التركيز على تطوير الفعاليات الترفيهية والمهرجانات العالمية وقطاع الأعمال.

وقال سيف غباش وكيل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي إن "إطلاق هذه المبادرة يعطي إمارة أبوظبي انطلاقة استراتيجية جديدة لتعزيز حضورها المحلي والعالمي باستقطاب أبرز الجهات المتخصصة في تنظيم فعاليات الأعمال والترفيه، وتقديمها للعالم كوجهة سياحية متميزة تتمتع بمزيج متنوع يناسب مختلف الفئات من الجمهور والزوار".

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وأضاف غباش أن الدعم الذي تقدمه الحكومة للقطاع السياحي سواء كان ترفيهيا أو متخصصا في الأعمال يؤكد مستوى الثقة الذي توليه القيادة للدائرة ومشاريعها وخططها في ظل الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها أبوظبي ومواصلة استقطاب الاستثمارات مدفوعة بالنمو المستمر الذي يشهده القطاع السياحي في العاصمة.

وأفادت الدائرة بأن ميزانية المبادرة تتوزع بين الفعاليات السياحية الترفيهية وفعاليات سياحة الأعمال، وفعاليات سياحة الأعمال مع الترفيه، واستقطاب مجموعات الاجتماعات والحوافز ورفع عدد الحضور لفعاليات سياحة الأعمال، وملفات استضافة البطولات الرياضية، التي تدفع نحو توحيد الجهود مع الشركاء والمنظمين للفعاليات، ليصل إجمالي الأثر الاقتصادي المتوقع إلى نحو 1.6 مليار درهم (435.5 مليون دولار).

وفي ظل قائمة الفعاليات التي استقطبتها الإمارة، قالت دائرة الثقافة والسياحة إن أبوظبي حققت رقماً قياسيا جديداً خلال عام 2018، مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، فيما يتعلق بأعداد الزوار ونزلاء الفنادق، حيث استقبلت أكثر من 10 ملايين زائر من مختلف أرجاء العالم، وبنسبة نمو بلغت 3.94 في المائة في عدد نزلاء فنادق الإمارة مقارنة بعام 2017، وذلك عطفاً على ما تمتلكه من بنية تحتية ومقومات ومعالم سياحية عالمية، إلى جانب الفعاليات والبرامج التي نظمتها على مدار العام.

