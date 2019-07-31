رسالة رقيقة من شرطة دبي لسعودي ارتكب مخالفة مرورية

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دبي: قامت شرطة دبي بتوجيه رسالة رقيقة لمواطن سعودي ارتكب مخالفة مرورية تم رصدها بواسطة الرادار، تمثلت في السرعة الزائدة على إحدى طرقات الإمارة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "البيان" الإماراتية.

وبدلًا من فرض غرامة على المواطن السعودي، قامت شرطة دبي بتوجيه رسالة رقيقة له، موجهة من القيادة العامة لشرطة دبي، تخبره بعدم تحرير مخالفة له لأنه ضيف، وأنها حريصة على سلامته أكثر من الحرص على تغريمه.

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وجاء في الرسالة ما يلي: "عزيزي السائق، لكونك ضيفاً على دولة الإمارات العربية المتحدة، وحيث إنك قدمت لزيارة مدينة دبي، فإن الشرطة يسرها أن ترحب بك أجمل ترحيب، متمنية لك ومن معك طيب الإقامة".

وتابعت الرسالة: "يؤسفنا بأن الرادار قد ضبطك مسرعاً، ومخالفاً لنظام السير، ورغم ذلك، فإننا لن نحرر لك مخالفة، فنحن لا نهدف إلى غرامتك، ولكن هدفنا سلامتك.. مع تحيات شرطة دبي".

وتم تداول الرسالة بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأشاد المغردون بالتعامل الراقي من قبل شرطة دبي لزوار الإمارة.