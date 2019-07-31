دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل تعلن عن تحقيق إيرادات 53.8 مليار دولار في الربع الثالث من 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة ابل عن تقريرها المالي للربع الثالث من عام 2019، الذي كشف عن إنخفاض في مبيعات هواتف الأيفون، وتحقيق الشركة إيرادات بقيمة 53.8 مليار دولار.

ارتفعت إيرادات ابل في الربع الثالث من عام 2019 بنسبة 1% فقط عن نفس الربع من العام الماضي، حيث حققت الشركة إيرادات بقيمة 53.8 مليار دولار، حيث إستطاعت أن تحقق الشركة نمو في إيرادات الخدمات، وأيضاً الساعات الذكية والأجهزة القابلة للإرتداء.

سجلت ابل إرتفاع في مبيعات الشركة في سوق الولايات المتحدة خلال الربع الثالث بقيمة 25.1 مليار دولار، أي بإرتفاع عن نفس الربع من العام الماضي الذي حققت فيه ابل 24.5 مليار دولار.

من جانب أخر شهدت شركة ابل تراجع في مبيعات السوق الصيني الذي حققت فيه إيرادات بقيمة 9.2 مليار دولار، بينما جاء الربع الثالث من عام 2019 بإيرادات 9.6 مليار دولار، ولا يختلف الحال في السوق الأوروبي الذي شهد أيضاً تراجع في الإيرادات من 12.1 مليار دولار في العام الماضي إلى 11.9 مليار دولار هذا العام.

أيضاً حققت شركة ابل نمو في سوق اليابان بنسبة 9.5%، بزيادة سنوية في الإيرادات بقيمة 4.1 مليار دولار، بينما حققت باقي الأسواق الآسيوية زيادة سنوية في الإيرادات بنسبة 9.5% بإيرادات بقيمة 3.6 مليار دولار خلال هذا الربع.

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ولقد شهدت شركة ابل إنخفاض ملحوظ في مبيعات هواتف الأيفون في الربع الثالث من 2019 بنسبة 13.1% سنوياً مع إيرادات بقيمة 25.986 مليار دولار، أي بإنخفاض عن العام الماضي الذي حققت فيه الشركة إيرادات بقيمة 29.47 مليار دولار.

وفي قطاع الخدمات والأجهزة القابلة للإرتداء حققت شركة ابل أعلى معدل نمو سنوي خلال هذا الربع، حيث يشمل هذا القطاع الإكسسوارات، والساعات الذكية، وسماعات AirPods.

يذكر أن شركة ابل تستعد للإعلان عن هواتف iPhone 11 وجهاز MacBook المميز بحجم 16 إنش خلال الربع القادم، لذا تترقب شركة ابل إنتعاش في مبيعات وإيرادات الشركة في نهاية 2019 وبداية 2020.

المصدر

هذا الموضوع ابل تعلن عن تحقيق إيرادات 53.8 مليار دولار في الربع الثالث من 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.