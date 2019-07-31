مع كل يوم نقترب من إعلان جوجل الرسمي عن الإصدار النهائي من إصدارها المرتقب أندرويد 10 أو أندرويد Q.
وبفضل النسخ التجريبية للإصدار المذكور، لمسنا تقريبًا معظم الميزات والتغيّرات القادمة معه.
وربما يكون التغيير الأكبر فيما يتعلق بخاصية Scoped Storage، التي تجعل من الأمان محورًا رئيسيًا لنظام أندرويد Q.
وذلك من خلال تغيير طريقة إدارة الملفات على أندرويد، عبر الحد من المجدات التي يمكن للتطبيقات الوصول إليها.
بدوره أيضًا، أعلنت جوجل بأن يجب على المطورين تطوير أو تحديث تطبيقاتهم لتتضمن واجهة دعم لخاصية Scoped Storage.
ولكن مع الشكاوي الكثيرة من قبل المطورين بأن لديهم ضيق وقت في تحديث تطبيقاتهم في الوقت المناسب، ظهرت جوجل مرة أخرى وقالت أنها لن تجعل Scoped Storage مطلبًا حتى إصدار أندرويد R للعام القادم. ومع ذلك، فإن تطبيق مدير الملفات Solid Explorer قد أضاف الدعم الكامل لهذه الخاصية.
بالتالي مع هذا الدعم أصبح مدير الملفات هذا التطبيق الثالث الذي يدعم Scoped Storage بعد كلٍ من تطبيق MiXplorer و Files by Google.
وبغض النظر عن هذا الدعم، وفّر التحديث أيضًا والذي يحمل رقم إصدار Solid Explorer 2.7 التالي في نقاط:
- التكامل مع خادم FTP.
- تحسين أداء عمليات التخزين الخارجية.
- التبديل التلقائي للسمة سواء باللون الأبيض أو الأسود بناءً على إعداد النظام.
- إصلاحات وتحسينات شاملة، وخاصةً إصلاحات في تحليل بيانات EXIF.
أخيرًا، تحديث Solid Explorer 2.7 متوفّر حاليًا على صفحة التطبيق من على متجر جوجل بلاي، وطبعًا يجب أن يكون هاتفك الأندرويد يعمل بإصدار أندرويد Q لكي تستفيد منه.
تحميل تحديث التطبيق من هنا.
التدوينة مدير الملفات Solid Explorer يعمل الآن مع Scoped Storage على أندرويد Q ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.