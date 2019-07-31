هذا الموضوع هواوي تخطط لدفع تحديث Android Q لهاتفي Honor 8X وHonor 10 ظهر على التقنية بلا حدود.
تستعد شركة هواوي لدفع تحديث Android Q لمجموعة من إصدارات الشركة لاحقاً هذا العام، وفي تفاصيل جديدة ظهرت اليوم أشير إلى أن هواوي ستقدم التحديث القادم لكلاً من هاتفي Honor 8X وHonor 10 أيضاً.
لا شك أن تحديث Android Q يشغل الكثير من مستخدمي هواتف هواوي وهواتف Honor، حيث يترقب الكثيرين إعلان هواوي عن الإصدارات المقرر أن يتم تحديثها إلى الإصدار الجديد من نظام تشغيل الأندوريد عند إطلاقه لاحقاً هذا العام.
ولقد نشرت هواوي بالفعل قائمة للإصدارات المقرر أن يتم تحديثها إلى Android Q، واليوم ينضم كلاً من هاتفي Honor 8X وHonor 10 من Honor لهذه القائمة، حيث أكدت التفاصيل الجديدة على أن هواوي ستقدم أيضاً واجهة EMUI 10 لكلا الهاتفين.
ومن المتوقع أن تعلن هواوي عن قائمة هواتف Honor المقرر أن تحصل على تحديث Android Q بعد إطلاق التحديث في شهر سبتمبر، من جانب أخر أكدت الشركة على تحديث 17 هاتف من إصدارات هواوي تشمل كلاً من:
- P30 Pro
- P30
- Huawei Mate 20
- 20 Pro
- PORSCHE DESIGN Mate 20 RS
- P30 lite
- P smart 2019
- Huawei P smart+ 2019
- P smart Z
- Mate 20 X
- Mate 20 X 5G
- P20 Pro
- Huawei P20
- Mate 10 Pro
- Huawei PORSCHE DESIGN Mate 10
- Mate 10
- Huawei Mate 20 Lite
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هذا الموضوع هواوي تخطط لدفع تحديث Android Q لهاتفي Honor 8X وHonor 10 ظهر على التقنية بلا حدود.
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