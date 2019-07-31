شكرا لقرائتكم خبر عن السراج يستدعى المبعوث الأممى إلى ليبيا للاحتجاج على إحاطته الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية فائز السراج الأربعاء باستدعاء المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، لتسليمه مذكرة تتضمن احتجاجًا على ماورد من مغالطات بإحاطته لمجلس الأمن حول الوضع فى ليبيا يوم الاثنين الماضى.

وطالبت رئاسة أركان الوفاق فى بيان لها من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة بتقديم قائمة بالمتطرفين الذين يقاتلون ضمن صفوف قواتها وتدافع عن ما وصفتها بـ"الشرعية الليبية والدولية وعن العاصمة وسكانها" بناءً على إحاطته بأن هناك متطرفين يقاتلون فى صفوف الأطراف الليبية المتنازعة.

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ولفت البيان إلى أن أركان الوفاق هى القيادة المباشرة لقوات ما وصفه بـ"الجيش الليبى الذى يعمل تحت المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنى".

وحملت أركان الوفاق المبعوث الخاص المسؤولية الكاملة على ما ورد فى إحاطته، محذرةً فى حال عدم تقديم قوائم المتطرفين والإرهابيين حسب تصنيف من الأمم المتحدة فإنها ستعتبر ما ورد فى إحاطته محاولة لتشويه القوات التابعة للرئاسى وحكومة الوفاق الوطنى والشعب الليبى، متوعدة بملاحقة المبعوث الأممى قانونياً على ذلك.