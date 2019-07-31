أبو ظبى تخصص 600 مليون درهم لتدشين المهرجانات الترفيهية بالإمارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبى عن تخصيص ميزانية بإجمالى 600 مليون درهم لتدشين فعاليات الأعمال والمهرجانات الكبرى الترفيهية على مستوى إمارة أبوظبى.

و وفقا لموقع "الخليج الإماراتى"، تعتبر الميزانية الجديدة، إحدى المبادرات الإستراتيجية التى أطلقتها الدائرة فى إطار برنامج "غداً 21" الحكومى الهادف إلى تسريع الجهود التنموية فى الإمارة، وتعزيز مكانتها لتصبح واحدة من أفضل المدن عالمياً من ناحية ممارسة الأعمال والاستثمار والمعيشة والعمل والزيارة، وذلك من خلال التركيز على تطوير الفعاليات الترفيهية والمهرجانات العالمية وقطاع الأعمال.

قال سيف سعيد غباش وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبى، "إن إطلاق هذه المبادرة يعطى إمارة أبوظبى انطلاقة إستراتيجية جديدة، لتعزيز حضورها المحلى والعالمى باستقطاب أبرز الجهات المتخصصة في تنظيم فعاليات الأعمال والترفيه، وتقديمها للعالم كوجهة سياحية متميزة تتمتع بمزيج متنوع يناسب مختلف الفئات من الجمهور والزوار".

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وأشار وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبى، إلى أن الدعم الذى تقدمه الحكومة للقطاع السياحى سواء كان ترفيهياً أو متخصصاً فى الأعمال، يؤكد مستوى الثقة الذى توليه الإمارات للدائرة ومشاريعها وخططها، فضلاً عن الإمكانات التى تتمتع بها الإمارة لترسيخ مكانتها، ومواصلة استقطاب الاستثمارات مدفوعة بالنمو المستمر الذى يشهده القطاع السياحى على مستوى الإمارة.

وأشاد غباش، ببرنامج "غداً 21" الذي نجح فى بناء شراكة إستراتيجية مع القطاع الخاص باعتباره شريكاً محورياً وداعماً للنمو الاقتصادى، وبما يضمن تقديم خدمات تتميز بالجودة وترفع من مستوى المعيشة فى إمارة أبوظبى، بما فى ذلك القطاعان الثقافى والسياحى، اللذان يعدان من القطاعات الواعدة فى الإمارة، ومن المقومات الرئيسية للفعاليات التى تحرص أبوظبى على تنظيمها.

وستعمل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبى، على تحقيق الانسجام بين المشاريع والمبادرات المرتبطة بالميزانية الجديدة مع برنامج "فرص أبوظبى" لتطوير الفعاليات القائمة واستقطاب منظمى الفعاليات العالميين وشركات الترفيه لإطلاق فعاليات مبتكرة ونوعية على أرض أبوظبى، ما يسهم فى تنشيط أجندة الفعاليات الترفيهية والمتخصصة بريادة الأعمال على مدار العام.

وتسعى دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبى من خلال هذه المبادرة إلى توسيع نطاق برنامج "فرص أبوظبى" وتعزيز أدائه، ما من شأنه أن ينعكس على مكانة أبوظبى كوجهة سياحية وثقافية وترفيهية عالمية، تماشياً مع مستهدفات "غداً 21" لجعل أبوظبى واحدة من أفضل الوجهات العالمية.