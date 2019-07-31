شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: المرحلة الراهنة تستوجب تكاتف الجهود الدولية لتعزيز استقرار المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية البحرينى خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة إن المرحلة الراهنة وما بها من تحديات وتهديدات لأمن المنطقة تستوجب ضرورة تكاتف كافة الجهود الإقليمية والدولية واضطلاع المجتمع الدولى بمسؤولياته؛ لردع كل ما يهدد الأمن والسلم الدوليين.

وأضاف آل خليفة - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم الأربعاء "أن المملكة تستضيف اجتماعًا عسكريًا دوليًا هامًا؛ لبحث الأوضاع الراهنة في المنطقة، وسبل تعزيز التعاون الدولي والتنسيق والتشاور؛ للتصدي للاعتداءات المتكررة والممارسات المرفوضة التي تقوم بها إيران والجماعات الإرهابية التابعة لها، والتي تستهدف أمن الملاحة البحرية الدولية في مياه الخليج العربي ومضيق هرمز وتهدد استقرار المنطقة والعالم ككل".

وأوضح أن استضافة هذا الاجتماع يأتي تأكيدًا للدور الفاعل لبلاده وتعزيزها للتعاون مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي والحلفاء والشركاء الدوليين؛ لتأمين ممرات التجارة والطاقة، وحرية الملاحة الدولية وتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية والاستراتيجية من العالم.