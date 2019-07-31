"طرق دبى" تدشن تقنيات الواقع الافتراضى لتدريب وتأهيل السائقين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشنت مؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات فى دبى، المرحلة الأولى من تقنيات الواقع الافتراضى VR (Vitrual reality) بوصفها منهجية ذكية على مستوى الدورات التدريبية، لتعزيز منظومة تدريب سائقى قطاع نقل الركاب، بما يساهم فى تطوير أدائهم وإسعاد المتعاملين، ليكون للهيئة بذلك السبق والريادة فى استخدام تقنيات الواقع الافتراضى كأول جهة حكومية فى منطقة الشرق الأوسط تتبع هذه التقنية لتدريب سائقى قطاع نقل الركاب.

ونقلت صحيفة "الخليج" الإماراتية عن مدير إدارة شئون السائقين بالمؤسسة عبد الله المير، قوله إن هذه المنهجية الذكية تندرج ضمن خطة خصخصة تدريب سائقى نقل الركاب، وسيتم تعميمها لاحقاً على جميع المعاهد المتعاقدة مع الهيئة، والمختصة بتدريب وتأهيل سائقى قطاع نقل الركاب، وذلك من منطلق حرص الهيئة على تبنى أفضل الممارسات العالمية بهدف الارتقاء بجودة مخرجات التدريب، واستحداث برامج جديدة لدعم متطلبات أنشطة القطاع فى إمارة دبي».