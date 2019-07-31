شكرا لقرائتكم خبر عن صالات "VIP" لحجاج الإمارات فى المشاعر المقدسة عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت بعثة الحج الرسمية للإمارات، أنها شرعت فى بناء عدد من صالات كبار الشخصيات (VIP) في كل من منى وعرفات ومزدلفة، حيث تم الانتهاء من بعضها حالياً على أن تكون متاحة أمام جميع حجاج الدولة فى موسم الحج المقبل عام 2020.

وأضافت البعثة حسبما نقلت صحيفة "البيان" أن كل الخدمات التى تقدمها بعض حملات الحج والعمرة لكبار الشخصيات (VIP)، ستكون متاحة أمام جميع حجاج الدولة، بحلول 2020، الأمر الذى قد يسهم فى خفض الأسعار خلال الأعوام المقبلة، نظراً لتوفير البعثة الرسمية معظم الخدمات لحجاج الدولة.

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كما أكدت البعثة اتخاذ كل اللجان التابعة لها جميع الاستعدادات المقررة لموسم الحج لهذا العام، لخدمة ضيوف بيت الله الحرام القادمين من الدولة، موضحة أنه، يجري تنفيذ عدد من المشاريع منها إضافة 202 دورة مياه مكيفة إضافية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، بالإضافة إلى تخصيص فرق ميدانية لأعمال الصيانة والنظافة في جميع مرافق المشروع طوال موسم الحج على مدار الساعة.

وتغادر غداً الخميس، بعثة الحج الرسمية للدولة، متوجهة إلى الديار المقدسة في المملكة، لمزاولة مهامها فى خدمة 6 آلاف و218 حاجاً وحاجة.