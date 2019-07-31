شكرا لقرائتكم خبر عن "الأونروا" تؤكد التزامها بتخفيف المعاناة عن اللاجئين الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا "، اليوم الأربعاء أنها اضطرت فى منتصف العام الماضى 2018 إلى تعليق دفع بدل الإيجار للاجئين المستحقين ،ـ الذين أصبحت منازلهم غير صالحة للسكنى، فى غزة نتيجة الأعمال العدائية عام" 2014 " ولا يزالون ينتظرون إعادة إعمارها، بسبب نقص التمويل.

وأوضحت "الأونروا" في بيان لها اليوم / الأربعاء / أنها تسعى جاهدة منذ ذلك الحين، للبحث عن وسائل لتخفيف معاناة الأُسر المتضررة ، وتلبية احتياجاتها الإنسانية. حيث شكلت إدارة "الأونروا " لجنة لمراجعة أوضاع تلك الأسر ، والتوصل إلى مقترحات لتخفيف الآثار الإنسانية المترتبة على وقف دفع "بدل الإيجار" .

وأشارت إلى أنه وفقا للتوصية التي تم التوصل إليها في التقرير النهائي للجنة، سوف تحصل جميع الأسر المستحقة في جميع أنحاء قطاع غزة تباعا ، على فرصة للعمل مقابل المال "لبدل الإيجار" لمرة واحدة لمدة ستة أشهر، تبدأ في الفترة من أول أغسطس المقبل حتى الحادي والثلاثين من أكتوبرالقادم .

وأكدت "الأونروا " في بيانها - أنها ملتزمة التزاما قويا نحو تقديم الخدمة لجميع اللاجئين الفلسطينيين في غزة ، وتتفهم الوضع الإنساني للعائلات التي لازالت مشردة حتى الآن بسبب الأعمال العدائية عام "2014".

وأضافت أنها ستواصل عمليات الحشد والمناصرة مع المانحين لتوفير الموارد اللازمة لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين بمن فيهم من كانوا في سوريا ويقيمون الآن في غزة.

وفيما يتعلق بالأزمة المالية التي تعاني منها "الأونروا " وتأثيرها على العام الدراسي الجديد، صرح المتحدث باسم "الأونروا " سامي مشعشع ، بأن كل الجهود منصبة حول ترتيب الأمور للإعلان عن بدء العام الدراسي في موعده، وسيتم إعلام الجميع بهذا القرار منتصف شهر أغسطس المقبل ، حيث يتم العمل على توفير الالتزامات المالية .