شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة الـ 5G تستقبل الحجاج فى مكة المكرمة و المشاعر المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل رئيس لجنة الحج المركزية، خدمة الجيل الخامس فى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بحضور المهندس عبد الله بن عامر السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، لتقديم خدمات نوعية لضيوف الرحمن فى موسم الحج لهذا العام، والمرحلة الثانية من مبادرة "حج ذكى"، والتى تستهدف تقديم خدمات مبتكرة للحجاج من خلال عدد من التطبيقات والمنصات التى تقدم خدمات رقمية وتوعية.

و حسب و كالة الأنباء السعودية، عبر مستشار خادم الحرمين الشريفين، عن سعادته بتدشين هذه المنظومة التقنية، لافتاً إلى أن مثل هذه الخدمات تساهم فى تيسير رحلة ضيوف الرحمن.

و قدم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، تقريراً مفصلاً تضمن استعدادات الوزارة والبرامج المستحدثة لموسم حج العام الحالى، وفى مقدمتها ما قامت به هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركات الاتصالات من تعزيزات للشبكة، وتجهيزات تقنية وبشرية لاستيعاب أفواج الحجيج التى تتوافد على المشاعر المقدسة، إضافةً إلى استعراض الخطة التشغيلية لقطاع الاتصالات، إلى جانب الاستعدادات الفنية والتقنية.

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وأشار السواحه، إلى أن تدشين تقنية الجيل الخامس فى مكة المكرمة، يعنى استحداث 37 محطة للجيل الخامس موزعة على المنطقة المركزية وفى المشاعر المقدسة، حيث ستعمل هذه الشبكة إضافة إلى شبكات الجيل الرابع على تحقيق أعلى درجات التغطية والسرعة الفائقة، والتى ستسهم بدورها فى إثراء التجربة الرقمية لضيوف الرحمن

ويأتي إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "حج ذكى" امتداداً للجهود المبتكرة للوزارة فى موسم حج العام الماضى والتى وصلت إلى أكثر من 96 مليون فى العالم العربى، ولامست أكثر من 250 ألف حاج، حيث ضمت المبادرة هذا العام خدمات نوعية تشتمل على منصة تدريب تطوعيه لتدريب الطامحين والعاملين فى خدمة الحجاج، ومنصة واقع افتراضى لتدريب حجاج الخارج على أداء المناسك.