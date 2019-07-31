"الوفاق" الليبية تفند اتهامات "سلامة" لها وتطالبه بإثباتها

وليد عبد الله / الخليج 365

فنّدت رئاسة الأركان التابعة لحكومة "الوفاق" الليبية، اتهامات وجهها المبعوث الأممي الخاص غسان سلامة، بضم متطرفين في صفوف قواتها، وتوعدته بالملاحقة القانونية في حال لم يثبت صحة اتهاماته.

جاء ذلك في بيان، نشرته رئاسة الأركان الأربعاء، عبر صفحتها على "فيسبوك"، تعقيبا على إحاطة قدمها سلامة، تضمنت اتهامات بوجود متطرفين يقاتلون في صفوف جميع أطراف النزاع بليبيا، ومنها قوات الوفاق.

وقالت رئاسة الأركان: "نخشى أن يكون (غسان سلامة)، قد اعتمد في اتهاماته على ما يرد على لسان مسؤولي القوات المعتدية على الحكومة الشرعية والعاصمة".

وحملت رئاسة الأركان، سلامة، المسؤولية الكاملة على ما ورد في إحاطته.

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وأضافت: "إن لم يقدّم (سلامة) قوائم المتطرفين والإرهابيين حسب تصنيف من الأمم المتحدة، فنعتبر ما ورد في إحاطته محاولة لتشويه الجيش الليبي وحكومة الوفاق الوطني والشعب الليبي وسيتمّ ملاحقته قانونياً على ذلك".

وكان سلامة، قد ضمّن إحاطته التي قدمها لمجلس الأمن الاثنين الماضي، اتهامات لأطراف الصراع في ليبيا، بـ "زيادة وتيرة تجنيد واستخدام المرتزقة الأجانب".

وحذّر في إحاطته من سعي "بعض العناصر المتطرفة إلى اكتساب الشرعية من خلال الانضمام إلى المعركة"، فيما حثّ "الأطراف المتنازعة على النأي بنفسها عن أي عناصر متطرفة تستخدم العنف والحيلولة دون انضمامها إلى النزاع".

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشن قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، هجومًا للسيطرة على طرابلس؛ ما أسقط أكثر من ألف قتيل وأزيد من 5 آلاف و500 جريح، بحسب منظمة الصحة العالية، دون أن تحقق تقدما.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.