الصحة العالمية تقدم 118 جهازا لغسيل الكلى في اليمن

اليمن /محمد السامعي /الخليج 365

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، تقديم 118 جهازا لغسيل الكلى في اليمن، تساعد على إنقاذ حياة آلاف المرضى.

وقالت المنظمة في تغريدة نشرتها عبر حساب مكتبها في اليمن، إن هذه الأجهزة ستخصص لـ 12 مركزا للغسيل الكلوي في البلاد.

وأضافت أن هذه المساعدات الطبية تأتي في إطار سعي منظمة الصحة العالمية لتجنب إغلاق مراكز غسيل الكلى في اليمن.

ولفتت إلى هذه الأجهزة تساعد على إنقاذ حياة 5200 حالة من مرضى الفشل الكلوي.

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وتقول تقديرات سابقة للمنظمة العالمية، إن هناك سبعة آلاف مريض بالفشل الكلوي في اليمن، يعيش العديد منهم ظروقا صعبة.

ويعاني القطاع الصحي في اليمن، من تدهور حاد جراء الصراع المتفاقم، الذي أدى إلى تفشي الأوبئة والأمراض وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وأدى القتال المشتعل باليمن، إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية العام 2016، حسب تقديرات لمارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، خلال إحاطة له أمام مجلس الأمن في 17 يونيو/ حزيران 2019.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.