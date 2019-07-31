الأردن.. إحباط تسلل 18 شخصاً حاولوا تهريب مخدرات من سوريا

عمان/ليث الجنيدي/الخليج 365
أعلن الجيش الأردني، الأربعاء، إحباط تسلل 18 شخصاً، حاولوا تهريب مواد مخدرة من سوريا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
جاء ذلك وفق ما أعلنه الجيش، في بيان، نشره على موقعه الرسمي.
ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول (لم يسمه)، بأن "المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت خلال الـ 24 ساعة الماضية، محاولة تسلل 18 شخصاً حاولوا اجتياز الساتر من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية".
وأضاف: "تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إصابة عدد منهم وفروا جميعاً إلى داخل العمق السوري".
وتابع البيان: "بعد تفتيش المنطقة تم ضبط مليون وستين ألف وخمس حبات من حبوب الكبتاجون المخدرة، وقطعة سلاح واحدة من نوع كلاشنكوف وكمية من الذخيرة".
وخلال الأعوام الماضية، شهدت الحدود الأردنية السورية مئات محاولات التسلل والتهريب من وإلى الجارة الشمالية للمملكة، نتيجة تردي الأوضاع الأمنية بسبب الأزمة المستمرة فيها منذ ما يزيد على ثمانية أعوام.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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