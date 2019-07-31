مؤشر #السوق_السعودي يغلق منخفضًا عند مستوى 8732.62 نقطة

الخليج - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 8.31 نقطة ليقفل عند مستوى 8732.62 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 91 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 118 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 105 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 65 شركة على تراجع.

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وكانت أسهم شركات عطاء, اليمامة للحديد, الواحة, الخزف السعودي, وساسكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الوطنية للتعليم, المواساة, اسمنت الشرقية, الرياض, وسيسكو فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 2.90% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, دار الأركان، الراجحي, الوطنية للتعليم, ومجموعة السريع هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, سابك, الإنماء, مهارة، والوطنية للتعليم هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 5.36 نقطة ليقفل عند مستوى 3808.08 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.3 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 64 ألف سهم تقاسمتها 149 صفقة.